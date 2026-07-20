Caso Cardama: García dijo que no se sospechó que la garantía podía ser irregular; Garlo afirmó que Defensa desoyó comisión técnica de la Armada

El exministro de Defensa Nacional, Javier García, concurrió este lunes a la comisión parlamentaria que investiga la compra de las lanchas patrulleras al astillero Cardama. En diálogo con la prensa dijo que el Ministerio de Defensa fue asesorado por el Estudio Jurídico Delpiazzo y que en ningún momento se sospechó que la garantía podía ser irregular.

"Estoy fue un proceso largo, las decisiones fueron asesoradas jurídicamente por el Estudio Delpiazzo, la decisión la toma el ministerio en dos épocas, pero siempre hubo una inspiración y la inspiración era lograr para el país solucionar un tema de más de 20 años, que era tener desprotegido totalmente nuestro mar y nuestras aguas, para que quienes roban nuestros recursos naturales y la pesca y los narcotraficantes transitaran por ella como quisieran", señaló.

Y agregó: "Si no se hubiera actuado con criterio político menor, al final de este año ya hubiera tenido la primera patrullera en Uruguay, al final de este año (...) todo esto que estoy diciendo está en actas. Nunca sospecharon que había una garantía que era falsa, partían de la base que era verdadera".

La próxima semana asistirá a la comisión el exministro Armando Castaingdebat y luego la actual ministra de Defensa, Sandra Lazo.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Joaquín Garlo, dijo que a pesar de que el exministro asegura que las decisiones se sostuvieron en aspectos técnicos, "no se ha podido esclarecer por qué entre 2022 y 2023 el Ministerio de Defensa desoyó la comisión técnica de la Armada que había establecido más de 80 requisitos para la contratación de un astillero para la adquisición de patrulleros oceánicos".

Y agregó: "De esos 80 requisitos del 2022 pasamos a 3 en el 2023 y que llamativamente se vieron disminuidos. Le preguntamos especialmente si esa disminución de las exigencias técnicas tenían que ver con que el proceso de compra del 2023 había iniciado con la oferta de Cardama. No escuchamos una respuesta a esa pregunta".