Hallan un cuerpo con al menos siete disparos en el arroyo Pantanoso a la altura del Cerro

Un cuerpo fue hallado en la mañana de este lunes en el arroyo Pantanoso, a la altura del puente de Carlos María Ramírez, en el ingreso al barrio Cerro de Montevideo.

Según supo Subrayado, el cuerpo presenta entre siete y ocho disparos en la espalda. Por su estado de descomposición, según presume la Policía, se encontraba en el agua desde hacía unos cuatro días.

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Efectivos de Bomberos se encontraban en el lugar sobre las 10:30 y procuraban extraer el cadáver del agua. El viento generaba una intensa corriente en el curso de agua y eso dificultaba las tareas. Ahora los investigadores buscarán identificar a la víctima.

La investigación del caso está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Del procedimiento de este lunes también participaron policías del PADO y de URPM de zona operacional 4.