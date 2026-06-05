Canciller descartó reunión de Orsi con Trump cuando viaje para el primer partido de Uruguay en el Mundial

Canciller Lubetkin, sobre visita de Orsi a Estados Unidos por el Mundial y la reunión con Trump.

El canciller Mario Lubetkin dijo que el viaje del presidente Orsi a Estados Unidos para ver el primer partido de Uruguay en el Mundial (el 15 de junio) “viene por una presión muy fuerte del presidente de la FIFA, Infantino”, y en ese sentido descartó que sea la oportunidad propicia para un encuentro bilateral con el presidente Donald Trump.

“La visita del presidente a Estados Unidos viene por una presión muy fuerte del presidente de la FIFA, Infantino, que está presionando muy fuertemente a los presidentes de los países cuyas selecciones están allí (en el Mundial)”, dijo este viernes el canciller en rueda de prensa.

“Yo creo que le va a resultar muy difícil al presidente no ir, por lo menos no ir al primer partido, al del día 15, entre Uruguay y Arabia Saudí”, agregó Lubetkin.

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Este mismo viernes Orsi confirmó que irá al primer partido de Uruguay, “y a la final”. Así lo dijo en entrevista con El Espectador Radio.

Para ese vieja de Orsi, agregó el canciller, se prepara “un gran evento el 17 en Miami, aprovechando todo este clima, de promoción de los productos uruguayos”. “Y sé que el presidente ha sido invitado para liderarlo ese día”, comentó.

Consultado acerca de si la reunión con Trump puede concretarse en este viaje de Orsi a Estados Unidos por el Mundial, el canciller respondió: “No, no. Eso ya lo habíamos hablado, fue parte de una hipótesis, pero Trump está en otras cosas, el presidente solo puede estar un par de días. La reunión saldrá, saldrá cuando tenga que salir”.