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13 DE JUNIO, DÍA MUNDIAL

Cáncer de piel en Uruguay: se diagnostican unos 3.500 casos cada año y fallecen unas 95 personas

Los dermatólogos destacan la importancia de la detección precoz de la enfermedad. En el Hospital de Clínicas se realizó una jornada de control de la piel.

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En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, que se conmemora este sábado 13 de junio, el Hospital del Clínicas realizó una jornada de control de la piel y se presentó un equipamiento de última tecnología.

Por año, se diagnostican unos 3.500 casos por año de cáncer de piel y fallecen 95 uruguayos cada año, según cifras de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, recordó el director de la Unidad de Dermatología del Hospital de Clínicas, Julio Magliano.

El especialista destacó la importancia de la detección temprana y valoró la realización de jornadas de pesquisa de cáncer de piel durante el año.

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Magliano mencionó especialmente la inauguración de una nueva tecnología denominada Foto Finder, para el seguimiento digital de los lunares en los pacientes que tienen riesgo de padecer cáncer de piel. Se toman imágenes todos los años para realizar un seguimiento y comparar si cambian de forma, de color o aumentan de tamaño para una detección precoz de la enfermedad.

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