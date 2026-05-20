Gonzalo Moratorio reconoció que "fue bastante irónico pelear por un medicamento" para tratar el cáncer

Gonzalo Moratorio aseguró este miércoles que enfrenta su enfermedad de la mejor manera posible. "No es fácil, pero tengo muchísima fuerza", afirmó al participar en el Summit IA Human Future en el Centro de Convenciones del LATU. Para el virólogo, "fue bastante irónico pelear por un medicamento" ante el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y el Ministerio de Salud Pública (MSP) para tratar el cáncer, considerando que los test de covid-19 los realizaron sin costo en la pandemia.

Ante un público de 1.400 personas, que lo ovacionó, el virólogo uruguayo contó que se le realizaron dos intervenciones en el cerebro en menos de diez meses para la remoción de un glioblastoma muy agresivo.

"La vengo llevando bien, con muchísimo optimismo, trabajando en todo lo que pueda trabajar que me haga bien y con ganas, por sobre todas las cosas, de salir adelante, de entender que la vida te pone este tipo de obstáculos y hay que sorterarlos, y hay muchísimas razones por las cuales vivir y aferrarse a la vida", reflexionó. Moratorio mencionó a su hija Abril de cinco meses, a su pareja Natalia Ibáñez y a su familia. "Estoy aferrado a ellas, estoy aferrado al amor que ellas me dan", dijo.

Moratorio recordó que ya pasó por distintos tratamientos. Los primeros relacionados con la extracción lo más que se pueda del tumor, luego con drogas que impactan en el cáncer, también inmunoterapia para trabajar de forma sistémica sobre la células tumores, y además radioterapia.

Por último, se refirió al tratamiento en fase experimental, denominado Car-T, que toma células inmunes del cuerpo, se activan con antígenos presentes en el tumor para volver a insertarlas activas para que reaccionen y ataquen al cáncer. "Después de experimentar con tantos cientos de ratones, estoy experimentando conmigo mismo y convencido de que esto va a abrir un montón de puertas", reconoció.

Expresó su pasión por la ciencia y por la búsqueda de una solución, de una cura. En su laboratorio de investigación trabaja en el rediseño de genomas virales para que las partículas tengan la capacidad de ir hacia las células tumorales y destruirlas. Se busca redirigir el potenciar de los virus contra las células tumorales.

Destacó el aporte de la inteligencia artificial para lograr metas inimaginables en la ciencia. Si bien se manifestó escéptico en relación a la fe, su situación actual lo ha hecho plantearse los orígenes de todo, la religión y la fe, que reconoció que la tenía olvidada. "Hoy siento que todo lo que me pueda impactar positivamente no lo tengo que tomar, lo tengo que abrazar con muchísima fuerza", afirmó.

"He luchado con diferentes molinos de viento", reconoció, pero aseguró que su pelea más difícil es contra su situación actual de salud. "Soy un agradecido al estar vivo, al levantarme, al tener la posibilidad de todos los días respirar fuerte, levantarme y sentir que hay que seguir para adelante, que hay que meterle, que hay que pelear, que la única manera que se sale de esto es no bajando los brazos. Ojalá me dé la energía, que los momentos de zozobra pueda remar, aunque sea con poca fuerza, pero pueda remar para salir de los peores torbellinos que se me pongan enfrente", reflexionó.

Para Moratorio, "fue bastante irónico pelear por un medicamento" ante el Fondo Nacional de Recursos (FNR) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Recordó que los test para detectar el covid-19 durante la pandemia los realizaron sin cargo. "Terminar peleando ahora para usar los propios test que uno diseñó, en este caso, usar otras metodologías que me permiten atacar a mi tumor, que me permite utilizar el FNR", indicó.

El virólogo uruguayo dijo que es "una encrucijada todo", pero que intenta tener una mirada lo más positiva posible y darle para adelante con una fe ciega en la justicia.