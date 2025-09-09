Campaña para colaborar con Gonzalo Moratorio, que debe continuar su tratamiento oncológico en el exterior

El Instituto Pasteur de Montevideo lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a que el científico Gonzalo Moratorio pueda continuar su tratamiento oncológico en el exterior.

Durante la pandemia, Gonzalo Moratorio trabajó con su equipo hasta lograr el desarrollo de test nacionales de diagnóstico de virus de covid-19.

Meses atrás se lo veía con algunas de sus aficiones, el surf, también el boxeo. Actualmente su lucha es contra un tumor cerebral agresivo.

En julio de este año comunicó su situación y agradeció a todos por el afecto.

Estuvo en tratamiento en Brasil, pero necesita continuarlo. Por eso la institución de investigación científica a la que pertenece lanzó una campaña e invita a quienes puedan colaborar para poder solventar los gastos.

La cuenta está a su nombre y el de su esposa Natalia Ibañez y es la número 3699135 del banco HSBC.

Gonzalo Moratorio tiene 43 años. Cuando contó que la capacidad motora y sensitiva del lado derecho de su cuerpo fue afectada por el tumor, también compartió que la enfermedad le llegó en una etapa muy especial de la vida: con su esposa Natalia esperan ser padres.