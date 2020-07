Camioneros levantaron bloqueo de la frontera por cobro del test

La misma medida adoptaron camioneros en Rivera, del lado de Livramento, donde el puerto seco estuvo bloqueado desde la mañana.

El cobro del test coronavirus se iba a realizar desde este lunes en todos los pasos de frontera y puntos de ingreso al país (puertos y aeropuertos) pero el gobierno decidió postergarlo al menos una semana, según anunció este domingo.

Claudio Blank, vocero de los camioneros que realizan el bloque, dijo al corresponsal de Subrayado Willan Dialutto que al menos 200 camiones están parados del lado brasileño y otros 30 o 40 del lado uruguayo. Ninguno de estos camiones podrá cruzar la frontera, aseguró, hasta nuevo aviso. “La medida de paro y corte no tiene plazo”, aseguró Blank, de nacionalidad brasileña.

“El paro lo mantenemos todo el día. Comenzó en Rivera, Yaguarón, siempre del lado brasileño, por el costo del hisopado y por hacer el test tantas veces, prácticamente dos o tres veces a la semana, y te vas para Montevideo sin saber el resultado”, protestó.

“El cobro es excesivo para nosotros, es inviable para nosotros ese cobro. Nos parece bien el test, pero no solo para nosotros. También vienen ómnibus y no le hacen test. No podemos trabajar con ese costo, con ese precio”, aseguró Blank.

“Que se haga test más rápido y en dos o tres horas tener el resultado. Es bueno para la salud, y para nosotros, pero el costo es muy elevado, y tres veces por semana. El costo es antieconómico, tenemos que parar, así no podemos trabajar”, concluyó.

En Rivera los camioneros también bloqueron el paso hacia Uruguay: