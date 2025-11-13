Camión con remolque y contenedor volcó en ruta 101 al hacer una maniobra en reversa

El camión volcado en ruta 101. Foto: Policía Caminera. El camión volcado en ruta 101. Foto: Policía Caminera.

Un camión de gran porte, con remolque y un contenedor encima, volcó este jueves de mañana en el kilómetro 31 de la ruta 101, cerca de Pando.

Según el informe de la Policía Caminera, el conductor hizo una maniobra en reversa para entrar a un camino lateral y el remolque se fue hacia un costado al rodar sobre la banquina.

No hubo personas lesionadas, informa Caminera, y la ruta está por el momento totalmente cortada. Canalizan el tránsito por una calle lateral.

camión-volcado-ruta-10-foto-Caminera El camión volcado en ruta 101. Foto: Policía Caminera.

Temas de la nota camión

remolque

contenedor

ruta 101