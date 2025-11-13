Un camión de gran porte, con remolque y un contenedor encima, volcó este jueves de mañana en el kilómetro 31 de la ruta 101, cerca de Pando.
Camión con remolque y contenedor volcó en ruta 101 al hacer una maniobra en reversa
Un camión con remolque y un contenedor encima volcó este jueves de mañana en el kilómetro 31 de la ruta 101, cerca de Pando. Al hacer una maniobra en reversa volcó sobre la banquina.
Según el informe de la Policía Caminera, el conductor hizo una maniobra en reversa para entrar a un camino lateral y el remolque se fue hacia un costado al rodar sobre la banquina.
No hubo personas lesionadas, informa Caminera, y la ruta está por el momento totalmente cortada. Canalizan el tránsito por una calle lateral.
Seguí leyendo
Camión de empresa de reparto llevaba cigarrillos de contrabando valuado en $3.000.000 y fue interceptado
Temas de la nota
Lo más visto
JEFATURA DE CANELONES
Buscan a dos delincuentes de 26 y 28 años por homicidio de un adolescente: la Policía difundió sus datos
EN TORRE EJECUTIVA
Orsi analizó discurso del presidente de B'nai B'rith que generó malestar en el gobierno
INTERNACIÓN EN EL VILARDEBÓ
Fue declarado inimputable el hombre que apuñaló y mató a un taxista de 51 años durante una pelea
VIOLENCIA EN LA ESCUELA
La madre de una alumna fue detenida y está a disposición de Fiscalía por la agresión en la Escuela 123
HOMICIDIO EN MONTEVIDEO
Dejá tu comentario