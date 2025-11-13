RECIBÍ EL NEWSLETTER
RUTA CORTADA CERCA DE PANDO

Camión con remolque y contenedor volcó en ruta 101 al hacer una maniobra en reversa

Un camión con remolque y un contenedor encima volcó este jueves de mañana en el kilómetro 31 de la ruta 101, cerca de Pando. Al hacer una maniobra en reversa volcó sobre la banquina.

El camión volcado en ruta 101. Foto: Policía Caminera.

Según el informe de la Policía Caminera, el conductor hizo una maniobra en reversa para entrar a un camino lateral y el remolque se fue hacia un costado al rodar sobre la banquina.

No hubo personas lesionadas, informa Caminera, y la ruta está por el momento totalmente cortada. Canalizan el tránsito por una calle lateral.

camion de empresa de reparto llevaba cigarrillos de contrabando valuado en $3.000.000 y fue interceptado
camión-volcado-ruta-10-foto-Caminera
