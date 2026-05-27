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RÍO NEGRO

Dos argentinos están internados en CTI tras protagonizar un siniestro de tránsito con un camión en Young

El hecho ocurrió en el kilómetro 292 de la ruta 3. Un camión con semirremolque colisionó con una camioneta que ingresó desde un camino vecinal y posteriormente realizó un giro en U.

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Dos ciudadanos argentinos están internados en CTI luego de protagonizar un siniestro de tránsito anoche en Young, en Río Negro.

El hecho ocurrió en el kilómetro 292 de la ruta 3. Un camión con semirremolque colisionó con una camioneta que ingresó desde un camino vecinal y posteriormente realizó un giro en U.

La dos ocupantes de la camioneta, de nacionalidad argentina, sufrieron graves politraumatismos y fueron derivados a una mutualista de Paysandú, donde permanecen en CTI.

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El conductor del camión, de 57 años, resultó ileso y su control de alcoholemia tuvo resultado cero.

De acuerdo a Policía Caminera, la zona del impacto es una recta, con pavimento en buen estado con banquina asfaltada y con visibilidad reducida por niebla.

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