Un hombre de 47 años resultó politraumatizado tras volcar el camión cargado con soja que conducía.
Camión cargado con soja despistó y volcó sobre la ruta 21; el conductor resultó politraumatizado
El siniestro de tránsito ocurrió pasadas las 10:30 de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 221,500 de la ruta 21 en Conchillas, departamento de Colonia.
El siniestro de tránsito ocurrió pasadas las 10:30 de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 221,500 de la ruta 21 en Conchillas, departamento de Colonia.
Por causas que se investigan, el camión con zorra despistó, volcó y quedó atravesado sobre la senda de circulación.
Seguí leyendo
Tacuarembó: camión con zorra despistó y volcó en la ruta 5; la ruta estuvo obstruida hasta la tarde del domingo
La ruta quedó obstruida y el tránsito se debió canalizar por la planta urbana de Conchillas.
Temas de la nota
Lo más visto
METEOROLOGÍA
Aviso de ciclón extratropical: "vientos fuertes y persistentes, y abundantes precipitaciones", informó Inumet
CINCO DELINCUENTES
Hombre denunció que lo sacaron a la fuerza de su casa y lo torturaron: le cortaron dos dedos de una mano
km 21,500 de la RI
Hizo la curva y volcó: tres jóvenes heridos tras accidentarse en la ruta Interbalnearia
LLUVIAS Y TORMENTAS FUERTES
El Sinae alertó a los centros departamentales de emergencia de todo el país por llegada del ciclón extratropical
LEZICA
Dejá tu comentario