Camión cargado con soja despistó y volcó sobre la ruta 21; el conductor resultó politraumatizado

Un hombre de 47 años resultó politraumatizado tras volcar el camión cargado con soja que conducía.

El siniestro de tránsito ocurrió pasadas las 10:30 de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 221,500 de la ruta 21 en Conchillas, departamento de Colonia.

Por causas que se investigan, el camión con zorra despistó, volcó y quedó atravesado sobre la senda de circulación.

La ruta quedó obstruida y el tránsito se debió canalizar por la planta urbana de Conchillas.

