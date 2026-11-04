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FLUJO VEHICULAR

Caminera advierte por afectaciones de rutas nacionales ante la llegada del papa León XIV: estas son las recomendaciones

Policía Caminera emitió un comunicado debido al aumento del flujo vehicular los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre.

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La Dirección Nacional de Policía Caminera emitió un comunicado en el que advierte que durante los días viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre se registrarán afectaciones en la circulación por rutas nacionales ante el aumento del flujo vehicular debido a las actividades por la visita del papa León XIV.

En los horarios de arribo o despegue de los integrantes de la comitiva oficial, se verán reducidas las sendas de circulación de vehículos particulares en las rotondas de acceso a la Base Aérea, al Aeropuerto Internacional de Carrasco y Av. de las Américas, para priorizar el rápido desplazamiento de los vehículos oficiales integrantes de la comitiva.

El domingo 8, se realizarán cortes momentáneos por el pasaje de la comitiva oficial en intersecciones y cruces semaforizados a lo largo de todo el trayecto de ruta 5, entre Montevideo y Florida.

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También el domingo 8, dada la visita a la localidad de Juanicó (Canelones), se realizarán cortes parciales momentáneos, previstos de la siguiente manera:

En horas de la mañana: ruta 5 entre el kilómetro 37,500 y el 38,500. Se destinará la senda hacia el Norte con exclusividad para la comitiva oficial mientras que los vehículos particulares compartirán la circulación con los vehículos que circulan por la senda hacia el Sur (se hará doble vía momentáneamente).

En horas de la tarde: se realizarán cortes momentáneos en ruta 5 hacia el Sur, Anillo Perimetral y ruta 102 hacia el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Ante el pasaje de la comitiva oficial, se va a realizar un monitoreo permanente y gestión de tránsito en el peaje Mendoza, para prevenir un posible enlentecimiento.

Policía Caminera también advierte por posibles demoras en la circulación en rutas nacionales de Paysandú, por la movilización del público local y la llegada de visitantes de otros departamentos y de países de la región.

La Dirección Nacional de Policía Caminera reitera las siguientes recomendaciones:

  • Planificar el viaje con antelación. Antes de salir, organizar el recorrido e informarse sobre el estado de las rutas y posibles desvíos.
  • Colaborar con los cuerpos de tránsito. Seguir las indicaciones del personal policial y de intendencias departamentales para mantener el orden y la circulación.
  • Respetar las normas de tránsito. No exceder los límites de velocidad y adecuar la conducción a las condiciones del tránsito y del clima.
  • Prever posibles demoras. Concurrir con la debida anticipación a los lugares de concentración y contemplar la posibilidad de que habrá una mayor circulación durante las jornadas de la visita.
  • Respetar los lugares habilitados. Circular, detener y estacionar únicamente en zonas autorizadas.
  • Llevar la documentación necesaria. Asegurarse de contar con la cédula de identidad de cada pasajero, licencia de conducir y documentación del vehículo.

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