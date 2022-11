Cambios en programas de historia reciente: Da Silveira dijo que "es mejor no meterse en ese tema"

El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira , se refirió a los cambios en los programas de historia reciente que se comenzarán a aplicar con la transformación educativa, afirmó que es mejor no meterse.

El secretario de Estado dijo que se trata de un aspecto específico de la reforma educativa que es "qué hacer con el tema de historia reciente. Hay que recordar que en Uruguay no se enseñó historia reciente hasta que el Frente Amplio llegó al gobierno que la introdujo como una novedad en el currículum", explicó.

Da Silveira señaló que las autoridades de la ANEP están trabajando en el tema. "Por respeto a la autonomía, no voy a decirle a ANEP lo que tiene que hacer en esta materia. Mi opinión personal, que es una opinión alineada con lo que pasa en muchas sociedades democráticas es que es mejor no meterse en ese tema", apuntó. Y agregó: "La frontera entre la historia reciente y la política de todos los días, es muy borrosa".

Por su parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó el retiro de la bibliografía del profesor Carlos Demasi en Educación Secundaria y defendió la enseñanza de la historia reciente en los liceos. "No me gustaría pensar que a quienes conozco bien, autoridades de la educación y demócratas, tengan la intencionalidad de hacer desaparecer de nuestra historia el terrorismo de Estado. Pero no va a ser un texto ni quitar una palabra, lo que haga recordar al pueblo uruguayo lo que pasó en la dictadura y el salvajismo que hubo con decisiones de exterminio como el Plan Morgan", expresó.

Pereira enumeró una serie de situaciones como los Vuelos de la Muerte, la desaparición de hombres y mujeres del Movimiento Obrero, "cuidado cuando se tocan los valores de la sociedad uruguaya, no se están tocando solamente los valores de los frenteamplistas".