Cambios en programas educativos de Secundaria comenzarán a implementarse desde 2026, así lo explicó el director general

Anuncian cambios en los programas educativos de Secundaria que comenzarán a implementarse a partir de 2026; el director general Manuel Oroño destacó el retorno de quinto biológico al bachillerato.

"En ciclo básico hay algunas asignaturas que estaban semestrales, que van a pasar a ser anuales. Es decir que aquellos estudiantes que tenían medio año de una asignatura de, por ejemplo, Música, y otro medio año Ciencias Físicas, el año que viene van a tener todo el año Música y Ciencias Físicas", detalló Oroño, entre otros cambios.

Mientras tanto, el director general de Secundaria se refirió a las horas vacantes que quedaron este año y al proyecto en el que trabajan para mejorar este tema de cara al 2026.

"Nos encontramos con un panorama muy complejo, 18 mil horas vacantes en todo el país, y con muchos estudiantes sin profesor, y muchos profesores sin trabajo. Eso implicó un análisis profundo de cómo poder mejorarlo para el año que viene, y es así que ya estamos empezando las acciones. Antes de que finalice noviembre van a empezar las elecciones de cargos y horas para el año que viene", sostuvo el jerarca sobre cargos de docencia indirecta.

En diciembre se comenzarán con la docencia directa. "El plan es tener cubiertos antes de fin de año el 85% de las horas y en febrero comenzar el 15% remanente", añadió.