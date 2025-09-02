RECIBÍ EL NEWSLETTER
PROYECTO DE LEY

Cambios en el divorcio: abogada explicó lo que propone proyecto de Presupuesto para "simplificar" proceso

"Los juzgados de familia, por la evolución que ha tenido la familia misma, se han visto colapsados", dijo la experta, respecto a uno de los puntos por los que considera necesaria la modificación.

NADIA-MENÉNDEZ-abogada-de-familia

Uno de los 713 artículos del proyecto del Presupuesto presentado al Parlamento modifica y busca acelerar el proceso de divorcio en nuestro país. Se refiere a la celebración de una única audiencia y no se precisa de dos años de duración del matrimonio, manteniéndose la voluntad única de uno de los cónyuges.

El artículo 481 del proyecto sustituye al artículo 18. La abogada de familia, Nadia Menéndez, dijo que este cambio simplifica el proceso, "en una sola audiencia en la que quien solicita el divorcio debe ratificar su voluntad".

"Eso va a poder ser únicamente, en el caso de que existan hijos menores, si el juez previamente resolvió las situaciones, como mandata el artículo 167 del Código Civil. O sea, la gran diferencia es acortar los plazos, simplificar lo que le va a dar al Poder Judicial una disminución de trabajo y a las personas que deseen optar por esta vía, una agilidad en el trámite", explicó la abogada.

cinemateca manifiesta disconformidad con el presupuesto presentado por el gobierno y emite comunicado
Seguí leyendo

Cinemateca manifiesta disconformidad con el presupuesto presentado por el gobierno y emite comunicado

La abogada Menéndez dijo que se trata de un cambio importante para todo el sistema judicial.

"Los juzgados de familia, por la evolución que ha tenido la familia misma, se han visto colapsados. Uno de los temas recurrentes también es que falta personal, presupuesto y demás. Entonces, independientemente de que los jueces cumplen con los plazos, la realidad es que para que a uno le otorguen a veces la primera audiencia, pasa un tiempo considerable, que se vería disminuido con esta solución", señaló.

DIVORCIO 2
Temas de la nota

Lo más visto

video
EN LAVALLEJA

Un fallecido y dos lesionados graves tras el choque de un ómnibus, una camioneta y dos camiones en ruta 8
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
METEOROLOGÍA

Aviso especial de Inumet por tormentas fuertes y puntualmente severas a partir de este martes
quedaron filmados

Con arma de alto poder de fuego, delincuentes rapiñaron una distribuidora en Lezica y prendieron fuego un auto
SINIESTRO FATAL EN MARZO EN RUTA 8

Informe concluye que vuelco de ómnibus que dejó cuatro muertos se atribuyó "al factor humano"

Te puede interesar

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo video
ENCUESTA EQUIPOS CONSULTORES

Los uruguayos tienen opiniones divididas y moderadas sobre el rumbo del país, con balance positivo
Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
BUSCAN EVIDENCIA CON LUMINOL

Policía sospecha que homicida de hombre de 78 años encontrado en su apartamento es de su entorno
Foto cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Sayago.
SAYAGO

Imputaron a delincuente de 23 años por matar a hombre de 44 que intentó evitar que le robaran la moto al yerno

Dejá tu comentario