Cambios en el divorcio: abogada explicó lo que propone proyecto de Presupuesto para "simplificar" proceso

Uno de los 713 artículos del proyecto del Presupuesto presentado al Parlamento modifica y busca acelerar el proceso de divorcio en nuestro país. Se refiere a la celebración de una única audiencia y no se precisa de dos años de duración del matrimonio, manteniéndose la voluntad única de uno de los cónyuges.

El artículo 481 del proyecto sustituye al artículo 18. La abogada de familia, Nadia Menéndez, dijo que este cambio simplifica el proceso, "en una sola audiencia en la que quien solicita el divorcio debe ratificar su voluntad".

"Eso va a poder ser únicamente, en el caso de que existan hijos menores, si el juez previamente resolvió las situaciones, como mandata el artículo 167 del Código Civil. O sea, la gran diferencia es acortar los plazos, simplificar lo que le va a dar al Poder Judicial una disminución de trabajo y a las personas que deseen optar por esta vía, una agilidad en el trámite", explicó la abogada.

La abogada Menéndez dijo que se trata de un cambio importante para todo el sistema judicial.

"Los juzgados de familia, por la evolución que ha tenido la familia misma, se han visto colapsados. Uno de los temas recurrentes también es que falta personal, presupuesto y demás. Entonces, independientemente de que los jueces cumplen con los plazos, la realidad es que para que a uno le otorguen a veces la primera audiencia, pasa un tiempo considerable, que se vería disminuido con esta solución", señaló.