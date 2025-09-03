RECIBÍ EL NEWSLETTER
INUMET

Actualizan advertencia por tormentas puntualmente fuertes: rige para localidades de siete departamentos

"Frente estacionario asociado a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país", informó Meteorología.

foto-lluvia-focouy-tormenta-montevideo-ciclon

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) volvió a actualizar la advertencia amarilla por persistencia de tormentas puntualmente fuertes, y ahora rige hasta las 21:00 horas para localidades de siete departamentos.

"Frente estacionario asociado a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormentas se podrán registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios", indica el comunicado.

Principales localidades:

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Río Branco, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

Paysandú: Tambores.

Rivera: Todo el departamento.

Salto: Cayetano, Fernández, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Clara, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón y Vergara.

image

