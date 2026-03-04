Cambia la locación del show de Bryan Adams, que toca el 13 de marzo en Montevideo

El recital de Bryan Adams que se lleva a cabo el 13 de marzo cambia su locación, pasa del estadio Centenario al Antel Arena .

"Debido a ajustes logísticos el show cambia de escenario. Nueva locación: Antel Arena. El día y horario se mantienen. Las entradas adquiridas conservan total validez y no se debe hacer ninguna gestión. Al momento de llegar al recinto según la entrada adquirida serán reubicados", señala el comunicado de la Producción.

Si alguien no puede concurrir al show en esta localía, puede devolver entradas entre el 16 y 23 de marzo, comunicándose previamente con [email protected]

El cantante y compositor canadiense anunció en octubre que viene con su gira “Roll with the punches”.

El artista multipremiado se presentará el 13 de marzo.

"Bryan Adams ha estado de gira por el mundo durante casi cuatro décadas. Su música ha alcanzado el número 1 en más de 40 países y ha recibido numerosos premios, incluyendo un Grammy, American Music Awards, tres premios Óscar y cinco nominaciones a los Globos de Oro. Es Compañero de la Orden de Canadá", dice el comunicado que anuncia su llegada a Uruguay

"En 2018 se aventuró en el mundo del teatro musical, coescribiendo las canciones de 'Pretty Woman: The Musical', y lanzó su decimosexto álbum de estudio, "So Happy It Hurts", en 2022", recuerda el texto.

"También siguió los pasos de Taylor Swift al regrabar algunas de sus canciones más importantes con un álbum doble de 'Classics' en 2023, y poco después lanzó una caja recopilatoria de tres álbumes de su residencia en el Royal Albert Hall. En agosto de 2024, Bryan lanzó Bad Records, su propio sello independiente, con un sencillo digital de edición limitada de ‘7’ y un video de dos canciones: "Rock And Roll Hell" y "War Machine. La gira 'Roll With The Punches' comienza en mayo de 2025 y el álbum se lanzará próximamente", finaliza el comunicado.