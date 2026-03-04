RECIBÍ EL NEWSLETTER
cerca de Dolores

"Una desgracia con suerte", dijo "Tato" Algorta tras sufrir un siniestro de tránsito en Soriano

El ganador de Gran Hermano del año pasado compartió un video en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

santiago-tato-algorta

Santiago "Tato" Algorta, el ganador uruguayo de la edición pasada de " Gran Hermano", sufrió un accidente de tránsito en la noche del martes, en la ruta en la zona de Dolores, Soriano.

El influencer uruguayo circulaba con su vehículo por una ruta de la zona cuando perdió el control del auto al tomar una curva que, de acuerdo con los primeros reportes, estaba mal señalizada y tenía poca iluminación.

Tras el accidente, una ambulancia llegó al lugar y trasladó al ex participante del reality a un centro de salud para realizarle los controles correspondientes

En las últimas horas, Algorta compartió un mensaje en sus redes explicando lo sucedido y también para transmitir tranquilidad a sus seguidores. "Una desgracia con suerte", dijo el joven.

Actualmente Tato se encuentra trabajando en Buenos Aires como panelista de “Gran Hermano: Generación Dorada” analizando todo lo que ocurre en la nueva temporada del reality show.

