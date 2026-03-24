Cámaras pesqueras alertan por ballena muerta en alta mar a dos millas de la ruta de un barco de prospección sísmica

La Cámara de Industrias Pesquera del Uruguay (CIPU) alertó este martes por la aparición de una ballena muerta en alta mar, algo que, según la experiencia de los patrones de pesca, no se da.

De acuerdo a la CIPU, el hecho se registró el domingo pasado desde un pesquero uruguayo a dos millas de la ruta por donde había pasado horas antes el barco BGP Prospector que realiza la prospección sísmica en aguas uruguayas para Ancap con la autorización del Ministerio de Ambiente.

Las empresas pesqueras aseguran que el avistamiento coincide con las prospecciones sísmicas y reiteran la oposición del sector a la búsqueda de petróleo por la afectación a la sustentabilidad del ecosistema marino.

La CIPU recuerda que investigaciones científicas han demostrado que el sonido de las explosiones de la prospección sísmica provocan pérdida de orientación y afectan los mecanismos naturales que utilizan los cachalotes para compensar las diferencias de presión cuando nadan a diversas profundidades. "Si esto pasa con una ballena, imaginemos lo que pasa con cardúmenes de miles de pequeños ejemplares de especies más vulnerables como la merluza, una de las más valiosas para la pesca industrial uruguaya", afirma. "No solo se está liquidando a la actividad pesquera, se está liquidando el Uruguay Natural", concluye. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cipu_1983/status/2036569008221061345?s=20&partner=&hide_thread=false ALERTA URUGUAY!!

El pasado domingo desde un pesquero uruguayo, a unas dos millas de la ruta por donde había pasado unas horas antes el barco BGP Prospector que realiza la prospección sísmica en aguas uruguayas para ANCAP, y con la autorización del @MAmbienteuy, se pudo… pic.twitter.com/He3KaGKkUz — CIPU - Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (@cipu_1983) March 24, 2026

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