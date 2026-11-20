La Cámara de Turismo vive con expectativa la llegada de turistas con motivo de la final de la Copa Libertadores que se disputará en Montevideo

"Estamos viendo una ocupación del 100% en la hotelería de Montevideo. Derrame hacia la Costa de Oro, derrame hacia Colonia también, departamentos con muy alta ocupación. Acá en Maldonado estamos hablando de un 70%-80% de ocupación hotelera", remarcó el vicepresidente de la Cámara de Turismo, Javier Azcurra.

Además, destacó que se trata de una instancia sumamente relevante ya que recibirán entre 40.000 y 50.000 turistas de Brasil y Argentina.

Azcurra dijo que las tarifas son muy por encima de lo que suele ser el promedio a esta altura del año. Además, estiman que unas 3.500 personas trabajarán con motivo de la final.

"Creemos desde la Cámara que es una buena forma de ir midiendo lo que tenemos por delante y, sobre todo que nuestro país en su conjunto, que la industria turística también, empiece a tomar conciencia que en el Mundial 2030 vamos a tener no solamente esa instancia de inauguración sino una serie de eventos previos que van a movilizar de muy buena manera el turismo de nuestro país", comentó.