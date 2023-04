Cámara de Senadores aprobará este jueves las modificaciones introducidas por Diputados a la reforma jubilatoria

El presidente del cuerpo, el nacionalista Sebastian Andújar, afirmó que a pesar de los cambios al texto original, la reforma no perdió la sustancia ni el objetivo final. "El común denominador de todas las leyes que tienen una sustancia importante, que son muy grandes, que son muy abarcativas siempre en el camino dejan algo. Lo importante es que no deben dejar nunca el objetivo", dijo el legislador. Y añadió: "El objetivo de esto es un sistema viable, que hoy no lo es, sostenible en el tiempo que hoy tampoco lo es".