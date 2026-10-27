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USURPACIÓN DE IDENTIDAD

Cámara Inmobiliaria de Punta del Este alerta por falsos alquileres en Montevideo para la final de la Copa Libertadores

Los estafadores utilizan la identidad de una inmobiliaria del principal balneario. "La gente tiene que desconfiar. Le pedían $5.000 como seña", indicaron desde la Cámara.

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La Cámara Inmobiliaria de Punta del Este-Maldonado alerta a turistas por falsos alquileres tras la usurpación de la identidad de una inmobiliaria de Punta del Este que ofrecía alquileres en Montevideo para la final de la Copa Libertadores.

Eduardo Rodrigo explicó a Subrayado que los estafadores utilizan el nombre de una inmobiliaria desde un determinado número de celular.

"La gente tiene que desconfiar. Le pedían $5.000 como seña para asegurarse que el apartamento no lo mostraban o que ellos iban a venir a verlo, y si venían y no les gustaba le devolvían la plata", indicó.

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Y agregó: "En primer lugar, para mostrar no se pide un depósito".

Desde la Asociación de Hoteles y Restaurantes piden a los usuarios que tengan especial precaución al reservar estadías. Además, continúan reclamando por la reglamentación y el registro obligatorio de los servicios de hospedaje.

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