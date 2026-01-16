RECIBÍ EL NEWSLETTER
APUNTA A LA PREVENCIÓN

Cámara Inmobiliaria advierte por estafas con alquileres en Canelones, Maldonado y Rocha

En la CIU, se reciben llamadas de clientes que consultan si una persona que dice ser operador inmobiliario lo es y si está asociada. Medina instó a realizar la denuncia en Fiscalía.

edificos-calle-inmuebles-apartamentos-punta-del-este

La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) realiza una campaña de prevención antes, durante y después de la temporada para advertir a los usuarios por estafas con alquileres.

El vicepresidente de la CIU, Matías Medina, afirmó que las estafas se dan con mayor frecuencia en el turismo de playa y no en el sector hotelero. "La franja costera de Canelones, Rocha y Maldonado es donde se dan más estafas", aseguró.

Foto de archivo.
Medina realizó una evaluación positiva de la primera quincena de enero. Aseguró que el movimiento fue muy bueno de acuerdo a las proyección del Ministerio de Turismo, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), de la CIU y de la Cámara Uruguaya de Turismo.

Destacó la ocupación total en muchos departamentos y la presencia de argentinos, brasileños y el turismo interno de los uruguayos. "Si todo va bien, como por el momento, vamos a tener una excelente temporada", vaticinó.

La particularidad de los primeros días de esta temporada es una menor rotación que la anterior, con plazos mínimos de diez a quince días.

OCUPACIÓN INMOBILIARIAS

video
testimonios

