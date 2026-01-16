Cámara Inmobiliaria advierte por estafas con alquileres en Canelones, Maldonado y Rocha

La Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) realiza una campaña de prevención antes, durante y después de la temporada para advertir a los usuarios por estafas con alquileres .

El vicepresidente de la CIU, Matías Medina, afirmó que las estafas se dan con mayor frecuencia en el turismo de playa y no en el sector hotelero. "La franja costera de Canelones, Rocha y Maldonado es donde se dan más estafas", aseguró.

En la CIU, se reciben llamadas de clientes que consultan si una persona que dice ser operador inmobiliario lo es y si está asociada. Medina instó a realizar la denuncia en Fiscalía.

Medina realizó una evaluación positiva de la primera quincena de enero. Aseguró que el movimiento fue muy bueno de acuerdo a las proyección del Ministerio de Turismo, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), de la CIU y de la Cámara Uruguaya de Turismo.

Destacó la ocupación total en muchos departamentos y la presencia de argentinos, brasileños y el turismo interno de los uruguayos. "Si todo va bien, como por el momento, vamos a tener una excelente temporada", vaticinó.

La particularidad de los primeros días de esta temporada es una menor rotación que la anterior, con plazos mínimos de diez a quince días.