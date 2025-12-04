RECIBÍ EL NEWSLETTER
el informe de Nubel Cisneros

Caluroso, pesado y con elevadas sensaciones térmicas; el informe de Nubel Cisneros para los próximos días

Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso, con temperaturas máximas que superan los 30º y pueden llegar a los 40º, por ejemplo en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta templada con cielo escasamente nublado, generando algunas neblinas matinales. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El viernes se espera una mañana templada y húmeda observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

tres dias de tardes calurosas con elevadas sensaciones termicas y maximas de hasta 39ºc
Tres días de tardes calurosas con elevadas sensaciones térmicas y máximas de hasta 39ºC

El sábado comienza templado con nubosidad dispersa, siendo esta mas significativa sobre la zona norte. En la tarde continuará el ambiente caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

Jueves 4

Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º

Viernes 5

Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º

Sábado 6

Zona Norte: máxima 40º y mínima 18º

Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º

Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º

