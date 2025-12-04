Caluroso, pesado y con elevadas sensaciones térmicas; el informe de Nubel Cisneros para los próximos días

Calor. Foto: AFP

Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso, con temperaturas máximas que superan los 30º y pueden llegar a los 40º, por ejemplo en el norte.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta templada con cielo escasamente nublado, generando algunas neblinas matinales. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.

El viernes se espera una mañana templada y húmeda observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El sábado comienza templado con nubosidad dispersa, siendo esta mas significativa sobre la zona norte. En la tarde continuará el ambiente caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. Jueves 4 Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º Viernes 5 Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º Sábado 6 Zona Norte: máxima 40º y mínima 18º Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º

Temas de la nota caluroso

temperaturas