Caluroso, pesado y con elevadas sensaciones térmicas; el informe de Nubel Cisneros para los próximos días
Nubel Cisneros prevé tiempo caluroso, con temperaturas máximas que superan los 30º y pueden llegar a los 40º, por ejemplo en el norte.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta templada con cielo escasamente nublado, generando algunas neblinas matinales. En la tarde seguirá el tiempo caluroso con elevadas sensaciones térmicas y cielo ligeramente nublado.
El viernes se espera una mañana templada y húmeda observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas. La tarde seguirá calurosa y pesada con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
Tres días de tardes calurosas con elevadas sensaciones térmicas y máximas de hasta 39ºC
El sábado comienza templado con nubosidad dispersa, siendo esta mas significativa sobre la zona norte. En la tarde continuará el ambiente caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.
Jueves 4
Zona Norte: máxima 38º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 36º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 33º y mínima 20º
Viernes 5
Zona Norte: máxima 39º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º
Sábado 6
Zona Norte: máxima 40º y mínima 18º
Zona Sur: máxima 38º y mínima 18º
Zona Metropolitana: máxima 34º y mínima 20º
