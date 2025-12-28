Calor, humedad y noche fresca para este domingo y un pronóstico de 38ºC para algunas zonas el martes

En la mañana de este domingo hay un comienzo de jornada templado y húmedo con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste permaneciendo inestable la zona en las primeras horas, según el pronóstico de Nubel Cisneros .

La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresca en la noche.

El lunes comienza fresco con nubosidad dispersa observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas

La tarde seguirá con tiempo cálido a caluroso y cielo escasamente nublado.

El martes, la mañana será templada a cálida con cielo despejado observándose algunas nieblas y neblinas aisladas.

En la tarde seguirá el tiempo caluroso con cielo algo a parcialmente nublado, inestabilizándose en la noche la costa este.

Temperatura para el domingo 28:

La máxima para el norte es de 32ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el sur es de 30ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el este es de 29ºC y la mínima de 14ºC.

La máxima para el oeste es de 34ºC y la mínima de 16ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 28ºC y la mínima de 18ºC.

Temperatura para el lunes 29:

La máxima para el norte es de 35ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el sur es de 33ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el este es de 32ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el oeste es de 35ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 29ºC y la mínima de 22ºC.

Temperatura para el martes 30:

La máxima para el norte es de 38ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el sur es de 36ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el este es de 36ºC y la mínima de 18ºC.

La máxima para el oeste es de 38ºC y la mínima de 20ºC.

La máxima para el área metropolitana es de 34ºC y la mínima de 23ºC.