"VIOLA LA CONSTITUCIÓN Y OTRAS 30 NORMAS"

Calabria dijo que en el caso Danza "hay incompatibilidad, cobro indebido, daño al Estado, simulación y falta de buena fe"

El vocal por la oposición se manifestó "decepcionado" por la resolución en mayoría del Directorio de la Jutep que señaló que no existe incompatibilidad. "Viola la Constitución y otras 30 normas", afirmó.

Calabria se manifestó "decepcionado" por la decisión aprobada por el directorio. "Pensábamos que el tema es absolutamente claro. Consideramos que el Dr. Danza violó la Constitución, el Código de Ética, la Ley Cristal y una treintena de otras normas", afirmó. Según consideró, "se comprobó que hay incompatibilidad, que hay superposición horaria, que con las maniobras que se generaron para una simulación entiendo que se generó daño a la administración, lo cual justifica una reparación por cobro indebido".

El nacionalista aseguró que Danza cobró partidas de ASSE y que en una nota el jerarca confundió conceptos sobre el origen de los fondos. El vocal de la Jutep afirmó que Danza designó a los representantes que gestionan el programa que paga la compensación por horas docentes.

"Los informes jurídicos, ni aquí ni en ningún organismo, son vinculantes", afirmó la presidenta de la Jutep

Calabria recordó que solicitó en la sesión del directorio que se incorporara el informe de la Asesoría Letrada que señalaba la incompatibilidad de los cargos públicos y privados, pero la mayoría no lo acompañó.

"Para nosotros la situación es absolutamente clara: hay incompatibilidad, hay cobro indebido, hay daño al Estado y hay una situación de simulación y falta de buena fe, particularmente en el tema de la superposición horaria, porque se trata de dos organismos públicos, tanto el Pasteur como ASSE, por lo cual es Estado fue perjudicado", enfatizó.

Calabria calificó como "una contradicción" de la resolución del directorio que en el primer párrafo señale que no existe incompatibilidad y en el segundo se pida a los integrantes del directorio abstenerse de resolver cuando exista conflicto de intereses.

Este fue el informe elevado por Calabria al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

