A pedido de Lustemberg, Danza durante su mandato renuncia a sus actividades privadas y se dedica a ASSE

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , brindó una conferencia de prensa este jueves con motivo de la polémica por el caso del presidente de ASSE , Álvaro Danza .

Lustemberg anunció que decidió y le propuso a Danza que durante su mandato suspenda sus actividades privadas y se dedique a la conducción del prestador público, más allá de que la ley no le exige la exclusividad.

La jerarca sostuvo que Danza ha actuado en pleno cumplimiento de las normas y que el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública deja claro que no existe incompatibilidad.

"El informe confirma lo que veníamos sosteniendo, que no existe, y esto quiero ser clara, que no existe incompatibilidad y que el Dr. Álvaro Danza ha actuado en pleno cumplimiento de las normas".

Y agregó: "Buscamos a una persona con formación, capacidad y sobretodo compromiso genuino con la salud pública. Así llegamos al Dr. Álvaro Danza, un médico grado 5, de trayectoria impecable, reconocido por su solvencia profesional".

La ministra señaló que el presidente de ASSE asumió el cargo con total transparencia y con la aprobación del Senado de la República que votó las venias del Directorio con toda la información disponible. Posteriormente, el médico presentó su declaración jurada ante la Jutep sin omitir ningún dato.

"Como lo expresó públicamente, no tenía nada que ocultar. Su actuación ha sido siempre clara, responsable, y siempre dentro de los marcos legales".

La jerarca indicó que el área jurídica del MSP, a su pedido, realizó un pedido sobre el tema que reafirmó las consultas previas, pero aún así en los últimos meses se generó una "mediatización excesiva y personalizada".