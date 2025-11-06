RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Salvataje político", "maniobra política del gobierno del FA" y "Gobierno totalitario": repercusiones del caso Danza

Luego de conocerse la resolución de la JUTEP y de la conferencia de prensa brindada por la ministra de Salud Pública, referentes políticos expresaron su postura en redes sociales.

Este jueves en redes sociales surgieron repercusiones de distintos actores y referentes políticos tras la conferencia de prensa realizada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg y el presidente de ASSE, Álvaro Danza y luego de conocerse la resolución de la Junta de Transparencia y Ética Pública sobre el caso.

Uno de los primeros en expresarse fue el presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, a través de su cuenta de X.

"Salvataje político a Danza. Informe contundente y fundamentado de la Asesoría Letrada de la JUTEP y del Director Luis Calabria son dejados de lado con el fin de “blindarlo” políticamente. Una vez más, lo político por encima de lo jurídico".

Danza: "He decidido optar por la alternativa que brinda el mejor marco institucional (...) dedicarme de lleno a la función"
Por su parte, el senador colorado Robert Silva se refirió al caso como "una maniobra política del Frente Amplio".

"Una maniobra política del gobierno del Frente Amplio que nos duele ya que afecta la credibilidad del sistema político ante la gente. Como nos dicen, una y otra vez, lo que está mal está mal más allá de que así lo expresan los servicios técnicos de la JUTEP y el Instituto de Derecho Constitucional de la Udelar. Triste, muy triste lo que han hecho levantando la bandera de la honestidad!".

El diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, escribió en su cuenta de X: "Gobierno totalitario. Utiliza el poder para apuntalar la mentira. Y manipula al organismo de ética pública. La ética ya no es pública sino frenteamplista. El gobierno, según su interés, impone que haya quienes estén por encima de la ley. Empezando por él".

Por otra parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, señaló en su cuenta de la red social X:

"Mañana plantearé en la coordinación de la Coalición Republicana denunciar a la JUTEP ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA) por incumplimiento de sus compromisos legales e internacionales, referidos a la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción. Uruguay no será Venezuela".

