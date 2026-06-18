Caja de Profesionales resolvió cobrar timbres a actuaciones médicas; Junasa advierte por costos para los usuarios

La Caja de Profesionales resolvió comenzar a cobrar timbres profesionales en todas las actuaciones médicas a partir del 1º de agosto para atender la situación económica de la institución.

La presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere, indicó que el viernes de la semana pasada la Junasa recibió, al igual que los prestadores de salud, la comunicación de la Caja de Profesionales sobre el cobro de timbres por todas las actuaciones médicas dentro de los servicios de salud.

El cobro de timbres abarca todas las consultas médicas en policlínica, todos los estudios (incluidos los que se realizan en la puerta de emergencia) y también las actuaciones en internación.

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Pradere advirtió sobre el impacto que la medida genera porque los timbres en los servicios de salud se trasladan directamente a los usuarios. "Cuando uno incorpora un timbre el que lo paga finalmente es el usuario", afirmó.

La presidenta de la Junasa sostuvo que si bien la Caja de Profesionales tiene la potestad para establecer esa disposición, conforme al artículo 71 de su ley orgánica, aseguró desconocer los argumentos.