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Aeropuerto de carrasco

Controladores aéreos anuncian acuerdo para comenzar a usar el sistema de aterrizaje con niebla, pero advierten limitaciones

La Asociación de Controladores Aéreos señala que aún se está “lejos de haber resuelto todas las dificultades” y por eso la operación en el Aeropuerto de Carrasco será “sujeta a múltiples limitaciones”.

Foto: FocoUy. Aeropuerto de Carrasco.

Foto: FocoUy. Aeropuerto de Carrasco.

La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay (Actau) informó que alcanzó un acuerdo sobre las condiciones técnicas mínimas para comenzar a usar el nuevo sistema de aterrizaje en condiciones de baja visibilidad en el Aeropuerto de Carrasco, aunque aclaró que funcionará en una etapa de transición con restricciones operativas.

En un comunicado difundido este miércoles, la asociación indicó que el acuerdo permitirá comenzar a utilizar el sistema manteniendo "niveles adecuados de seguridad operacional". Según señalaron, las autoridades les aseguraron que el sistema operará únicamente con la dotación de personal requerida y que se adoptarán las medidas necesarias para garantizar esa condición.

Actau advirtió que todavía quedan aspectos técnicos por resolver y que el sistema está lejos de poder funcionar con toda su capacidad. "Aún estamos lejos de haber resuelto todas las dificultades y carencias necesarias para que el sistema opere en toda su capacidad", expresó. Agregó que las posibilidades actuales permitirán una operación "sujeta a múltiples limitaciones".

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En el comunicado, los controladores sostuvieron que durante meses se afirmó públicamente que todo estaba pronto para la puesta en funcionamiento del sistema, pero señalaron que el proceso dejó en evidencia problemas vinculados a la dotación de personal, necesidades de capacitación pendientes, certificaciones regulatorias sin completar y análisis de gestión de riesgos que requerían atención.

La asociación reafirmó su compromiso con la seguridad operacional y aseguró que continuará realizando aportes técnicos con independencia, responsabilidad, ética profesional y respeto institucional.

Por otra parte, Actau rechazó las críticas recibidas por parte de distintos actores del sector y afirmó que las observaciones realizadas sobre el sistema nunca estuvieron vinculadas a un conflicto sindical. "Nunca se trató de un conflicto sindical ni se confundieron las observaciones técnicas con reivindicaciones de carácter gremial", insistió.

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