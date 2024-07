"Caían vasos de cerveza, vimos cortes y gente desplomada en el piso": el testimonio de Diego, conocido por cantar el himno con su hijo

Diego habló con Subrayado, en Charlotte, tras el partido, y contó lo ocurrido con la hinchada colombiana. "Fue un baboseo total, no disfrutamos nada el partido. Dos muchachos muy alcoholizados les empezaron a gritar a mis hijos solo porque tenían la camiseta de Uruguay. Los dos (por los hijos) se angustiaron mucho, se pusieron a llorar y se querían ir".

Y agregó: "Apenas termina el partido, un grupo de colombianos empezó a pelear con unos (hinchas) de Uruguay. Pero eran 14 colombianos contra tres uruguayos. Una situación muy trágica, no recuerdo haber vivido algo así, y menos con mis hijos".

Diego opinó que la seguridad no está preparada, en los estadios de EEUU. "No es que ejerza muy bien la ley. (Los guardias) aconsejaban, pero también recibían golpes y ellos no tienen el accionar para arrestar o aprhender a alguien", dijo.

Contó que a su hijo "lo reconoció mucha gente" y le pidió fotos, luego de aquella imagen en la televisación oficial, y los videos subidos en las redes sociales de la selección. "Cuando entramos, encontramos un grupito de uruguayos y nos acercamos a ellos", dijo. La familia había sido invitada por la selección.

Sobre el momento de los incidentes, recordó: "Una señora y unos caballeros nos 'envolvieron' entre todos y nos sacaron de ahí porque empezaron a volar cosas. A gente le caían vasos de cerveza en la cabeza, vimos cortes, gente desplimada en el piso. Lamentable. Un sueño que terminó de la peor manera para nosotros".