Quedó completa la Generación Dorada de Gran Hermano: otro reingreso y una vedette de los 90 en la casa

La generación 2011 de Gran Hermano hace presencia en esta edición "Dorada": el martes ingresó Solange Abraham junto a otros nueve participantes; el lunes, Emmanuel Di Gioia. Además, ingresó un crossfitero, la primera participante venezolana, una vedette de los 90 y más.

En Gran Hermano 2011 no logró ganar. En 2026 espera que sea "una revancha". "Vengo por un capricho, que es entrar a la casa y ganar Gran Hermano. Una de las cosas que más me molesta es perder el tiempo y no vengo a perder el tiempo acá”, dijo antes de ingresar.

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar

Martín Rodríguez

El crossfitero es de córdoba y se describió como "una persona extremadamente honesta". Además, ante el público marcó su límite de que no le gusta que "le griten a la mañana". Habrá que ver cómo se comunica en la casa.

Cinzia Francischiello

"Yo persigo mis sueños", aseguró la primera venezolana en ingresar a Gran Hermano Argentina. “Voy a tratar de poner orden, soy un poquito bastante controladora, no me gusta que las cosas no salgan como yo lo digo”, adelantó.

Franco Zunino

"Soy de hacer chistes fuertes, a veces se me va la mano y la gente termina enojada, pero es parte de mi humor y si no se la bancan van a tener que ir a llorar a la iglesia”, confesó antes de ingresar. Luego agregó: "Me gusta contagiar la alegría.

Kenny Palacios

“He sido muy fan de Gran Hermano, siempre lo digo, Gastón Trezeguet era mi jugador, Tamara Paganini, Marianela Mirra y muchos otros que quedan en la imagen de todos los que vimos Gran Hermano. Entro a jugar, a ganar y a sacarles el dinero”, aseguró el estilista amigo de Wanda Nara.

Lola Tomaszeusky

“Soy muy intuitiva, si me mienten y no me lo cuentan, me entero porque lo termino soñando”, confesó en su presentación de Gran Hermano Generación Dorada. “No hubo otro perfil como yo dentro de la casa, así que no veo la hora de entrar y que todos se caigan de culo”, agregó.

Yanina Zilli

Su pisada de vedette de los años 90 llegó a la casa, y remarcó ante el público que ingresó para "cerrar la puerta de Gran Hermano".

Nazareno Pompei

El exfutbolista profesional aseguró que la pasa bien "en todos lados" y que si a alguien le gusta el silencio la va a pasar mal con su presencia. “Yo quiero ganar de verdad. Siempre siento que me robo el show y esta vez no va a ser diferente”.

Luana Fernández

“Soy una persona muy difícil de convivir porque emocionalmente soy una montaña rusa”, advirtió desde el comienzo Luana. “Una vez me dijeron que hay que tener dos hombres, uno para los gastos y otro para los gustos”, sentenció.

Franco Poggio

Es "el novio" que ingresó a la casa. En su presentación no dudó en hablar de Lizardo Ponce, su novio. “A la casa le aportaría mucha espontaneidad, soy muy directo, no tengo pelos en la lengua. También soy muy tajante, si hay algo que me molesta lo digo de frente. Pero también tengo mi lado sensible y soy compañero”, compartió en su presentación.