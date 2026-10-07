Cachorros de Fundappas están enfermos con cuadro viral y necesitan colaboración para cubrir gastos veterinarios

La Fundación de Apoyo y Promoción de Perros Asistencia (Fundappas) atraviesa una situación complicada, debido a que ocho cachorros están con un cuadro viral.

"Tenemos ocho perritos, de dos camadas, un porcentaje muy alto para nuestros cachorros de la escuela. Están entre tres meses y medio, cuatro meses y medio de edad, y son todos labradores. Vienen estando en internación la mayoría hace ya unos días, otros los venimos tratando diariamente, pero estamos a la espera día a día de los partes de la urgencia veterinaria donde están, donde nos van contando su evolución", contó la veterinaria de Fundappas, Gabriela Silva.

Esta situación ocasionó gastos que no estaban previstos. "No había antecedentes de algo así de esta magnitud. Sí hace unos cuantos años hubo casos relacionados de virus, pero no con la cantidad de cachorritos que nos afectó ahora. No sabemos bien la causa. Todo esto implica un montón de gastos diarios por lo que es la medicación, internación, estudios", dijo. "Los cuidados veterinarios son realmente costosos en este momento", agregó.

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Fundappas es una organización civil sin fines de lucro que inició sus actividades en el año 2006 con el objetivo de facilitar el acceso a perros guía a personas con discapacidad visual y niños con trastorno del espectro autista.

Trabajan con la convicción de que un perro de asistencia mejora significativamente la calidad de vida de los usuarios, al darles independencia, libertad y seguridad. Son una herramienta de sostén emocional y mayor posibilidad de socialización.

Cada perro criado, socializado y entrenado tiene un costo de USD 15.000 y Fundappas los entrega en forma gratuita gracias al apoyo de organismos estatales, pero principalmente el 86% del financiamiento es gracias a la colaboración de instituciones privadas e individuos, el trabajo de ONGs, voluntarios, padrinos y socializadores.

Hoy más que nunca necesitan el apoyo de todos. Para colaborar, ingresar a www.fundappas.org.uy