Cabildo reiteró a coalición que no votará reforma jubilatoria si no dan lugar a cambios que propone

El miércoles, el Poder Ejecutivo volverá a enviar un texto con modificaciones para que se analice en la comisión especial de Diputados, que se reunirá a las 10:00 horas.

Antes, el partido de la coalición había manifestado la posibilidad de extender una prórroga para la definición en comisión, que podría definirse este miércoles, cuando se reúna el Plenario para dar lugar al nuevo documento que presentará el Poder Ejecutivo. De no aprobarse la prórroga, la votación será el viernes.

En la comisión, hay 12 representantes de la coalición (2 son cabildantes) y nueve de la oposición. Para que el proyecto pase a Plenario de Diputados, necesitan la mayoría de votos.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, manifestó el martes que la votación saldrá si se da respuesta a sus planteos. "Si se muestra la flexibilización que entendemos necesaria para que la ley sea una mejor ley, es probable. Si no hay respuesta, no hay flexibilización, bueno, si no hay adelantos en ese tema, nosotros ya lo dijimos desde hace tiempo, queremos que estas cosas se atiendan y entendemos que es importante contemplar nuestros planteos. Así que, en ese caso, si no hubiera flexibilización, no es probable”.