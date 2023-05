Podrán iniciar el procedimiento los deudores que no tengan inmuebles o que el inmueble sea el que exclusivamente destinan a la vivienda y que su valor catastral no supere 1.600.000 unidades indexadas, que no tenga vehículos por un monto superior a 150.000 unidades indexadas, e ingresos anuales líquidos hasta 240.000 unidades indexadas.