"Buscó absolutamente todos los caminos": piden justicia por joven que se suicidó tras denunciar violación grupal

Al llegar, según había dicho en una entrevista con Canal 2, le ofrecieron alcohol.

Luego de tomar, entró al baño y se comenzó a sentir mareada. En ese entonces, uno de ellos entró a esa habitación y allí la joven empezó a desvanecerse.

Según dijo Milagros en aquella entrevista, recordaba estar tirada y desnuda en el baño, que la manipularon, la violaron y la fotografiaron sin su consentimiento. Además ese material fue difundido, lo que terminó en un acoso contra la joven.

En ese momento ella no se animó a denunciar, pero si lo hizo 12 años más tarde.

Milagros decidió terminar con su vida, pero un grupo de estudiantes y compañeros de la maestría en Políticas Públicas que ella cursaba, piden justicia y denuncian una falla en el sistema, ya que según dicen, acudió a todo lo que tuvo a su alcance para evitar este final.

Constanza Felló era amiga de Milagros y compañera en la carrera. Afirmó que la joven “buscó absolutamente todos los caminos, conocía todos los protocolos, todos los dispositivos, y no le faltó uno por tocar”. Al respecto, quienes se movilizarán en su memoria y por justicia, piden que “el Estado pueda revisar los alcances de los protocolos”, así como su impacto y efectividad.

“Milagros acudió a los medios, pero acudió a la Justicia una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Acudió al sistema de salud. Lo probó todo. No dejó nada por explorar y aún así el Estado falló”, remarcó.

La defensora pública María Elena Maciel trabajó en el caso de Milagros.

“El problema del caso de Chamorro, lamentablemente en varios casos ha sucedido, es el tema de la prescripción de los delitos sexuales. La víctima en este caso yo la conocí a los 27, 28 años, fue agredida a los 15 años”, explicó la abogada. “La Fiscalía de Maldonado entendió que había prescripto el delito”, agregó y remarcó que muchas víctimas de delitos sexuales “no logran justicia” por esta razón.

ABOGADA VICTIMA

Andrea Tuana, de la organización El Paso, dijo que el caso de Milagros deja en evidencia las dificultades que enfrentan las mujeres al querer denunciar este tipo de abusos. Además indicó que quieren trabajar para que los delitos sexuales no prescriban.

“Hay una categoría que se llama suicidio feminicida, y creo que se puede aplicar a este caso. Es un suicidio feminicida porque la mano que mata no solamente es la del agresor, sino que también el sistema social, institucional no repara, no acompaña y no exige esa justicia, también mata. Lamentablemente es muy común que las víctimas de violencia sexual tengan impactos muy fuertes en su salud mental”, indicó Tuana.

“Lo que es común también son las dificultades que transitan estas mujeres para obtener justicia. El proceso en el sistema de Justicia es revictimizante, es duro. También lo que muchas veces pasa es que las víctimas demoran en contar y pedir ayuda, y una vez que lo cuentan y piden ayuda, a veces se encuentran con que el delito prescribió y eso es terrible para una víctima”, dijo.

La integrante del colectivo Ikove, Victoria Marichal, explicó por qué es importante que los delitos sexuales no prescriban.

“Cuando pensamos en los delitos sexuales, tenemos que pensar que hay factores internos y externos que condicionan a que las víctimas no puedan romper el silencio. Lo externo tiene que ver con la culpabilización a las víctimas, con el estigma, con esta idea que las mujeres mienten, y cuando pensamos en lo interno, hay un montón de procesos neurobiológicos que se activan cuando hay una situación traumática, que dificulta el acceso a los recuerdos, muchas veces”, dijo sobre por qué es importante que los delitos sexuales no prescriban.

“Con todas las dificultades y trabas que hay para el acceso a la Justicia, una llega, lo pone en palabras, y te dicen ‘el delito prescribió, ya está. Entonces en realidad ahí, la búsqueda de Justicia, que muchas veces es una parte importante del proceso de recuperación de las víctimas, queda truncada, y de alguna manera lo que termina pasando es que se genera la idea de que entonces esas personas no son culpables de lo que hicieron”, explicó la psicóloga.