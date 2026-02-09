RECIBÍ EL NEWSLETTER
CANELONES

Buscan a un hombre de 55 años por homicidio que ocurrió el sábado a una cuadra de Giannattasio

La víctima tenía 38 años. Le dispararon desde un auto cuando caminaba por la calle Racine.

Buscan a un hombre de 55 años por un homicidio que ocurrió en Ciudad de la Costa. Liber Ernesto Serrón Balardini está requerido por la Policía en el departamento de Canelones.

El crimen ocurrió el sábado de tarde. Un hombre de 38 años fue asesinado de varios disparos cuando caminaba por avenida Carlos Racine casi San Francisco, a una cuadra de avenida Giannattasio, en Parque Carrasco.

En el lugar hubo un ataque a tiros desde un auto, dijeron fuentes del caso a Subrayado. El hombre —que tenía varios antecedentes penales— pidió ayuda a un vecino del lugar y fue trasladado en un auto particular hacia el Hospitalito de Paso Carrasco donde murió minutos después de ser ingresado.

Liber Serrón es buscado por este hecho.

