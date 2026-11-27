Un hombre fue imputado por el delito de homicidio culpable por un siniestro de tránsito en el que murió un trabajador de la Intendencia de Tacuarembó.

El siniestro ocurrió el 11 de julio de 2024 en la avenida San Martín, cuando el funcionario municipal de 48 años, que realizaba tareas de recolección de residuos en la parte trasera de un camión, cayó al pavimento y registró politraumatismos graves que determinaron su fallecimiento.

En las últimas horas, la Justicia imputó al chofer del camión de 54 años por la presunta comisión de un delito de homicidio culpable. El abogado defensor Joaquín Gamba busca revocar la imputación.

Gamba pidió explicaciones a la Fiscalía sobre las normas aplicadas y cuestionó los informes en los que se basó la fiscal para determinar la responsabilidad y solicitar la imputación del conductor del camión.

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