La Armada Nacional busca este martes a un adolescente de 13 años que desapareció en aguas del río Uruguay.

La última vez que se vio al adolescente fue en la zona de Ayuí. Allí, estaba bañándose junto a otros tres jóvenes, en las cercanías de la caseta de guardavidas, pero se alejó y desapareció.

El hecho ocurrió pasadas las 15:30 horas en inmediaciones de la Costanera Norte y avenida Apolón, a unos cuatro kilómetros de la ciudad de Salto hacia el noroeste.

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Personal de Prefectura realizó la búsqueda por medios marítimos y terrestres, y con una aeronave por el aire.

Desde Salto, el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos, indicó que el río Uruguay se encuentra en 8,32 metros, cuando la media habitual es de unos 3,5 metros. El hecho de que el río esté a más del doble de lo habitual hace que los baños estén prohibidos y además no hay servicio de guardavidas.