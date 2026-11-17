La directora nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, analizó las últimas cifras de violencia doméstica y de género en Uruguay, que indican que en los primeros diez meses del año hubo una denuncia cada 13 minutos, y cada diez días hubo un femicidio o se intentó matar a una mujer por su condición de tal.

"Lamentablemente, se mantiene la misma tendencia que ya venía", indicó, y sostuvo que si bien se registró un femicidio menos que en el mismo período de 2025, que hayan ocurrido 16 femicidios "es un dato muy cruel".

En cuanto a las denuncias por violencia doméstica, que registraron un descenso de 2,4%, Zabaleta dijo se da una "desaceleración de los picos más altos" y muestran una estabilidad estadística.

Instó a cambiar como sociedad en relación a la violencia basada en género. Hubo una tentativa más que en el período anterior, pero se debe considerar que hay casos que no configuran intentos de femicidio, pero son agresiones que ocasionan lesiones importantes. "No vamos a descansar hasta que el número sea cero", aseguró.

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