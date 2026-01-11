RECIBÍ EL NEWSLETTER
AROCENA Y RIVERA- CARRASCO

Buscan a seis delincuentes que entraron a robar en farmacia; transbordaron vehículo y se dieron a la fuga

Información a la que accedió Subrayado indica que los individuos rompieron una cerca y una puerta de vidrio del local. El hecho ocurrió en Arocena y Rivera, en el barrio Carrasco.

sirena-patrullero-policia-generico-policial-noche

Delincuentes ingresaron a robar a una farmacia y causaron daños en una cerca y en una puerta de vidrio. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Arocena y Rivera, en el barrio Carrasco, de Montevideo.

La Policía tomó conocimiento en horas de la madrugada y al llegar al lugar constató la rotura de una cerca perimetral y una caja de perfume de color rosado en el piso. También observaron daños en una puerta de vidrio del local.

Las cámaras del Ministerio del interior muestran el arribo de una camioneta marca Chevrolet color negro con seis hombres. Minutos más tardes se retiraron del lugar por la calle Rivera abandonando la camioneta en la calle Millington Dreak esquina Eduardo Couture.

Archivo
Seguí leyendo

Intentaron robar de nuevo en la misma joyería de Carrasco de la que en setiembre se llevaron 15 relojes Rolex

Los individuos transbordaron a un auto Nissan Sentra de color gris.

En el lugar trabajó un equipo de Policía Científica y personal de Investigaciones de Zona Operacional II, de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Los delincuentes vienen siendo buscados.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BOLETÍN PLUVIOMÉTRICO

Lluvias caídas en las últimas 24 horas: la máxima nacional fue en Laguna Merín con 105 milímetros
FRENTE A LAGUNA ESCONDIDA

Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados en playa de José Ignacio; estaban en una zona sin guardavidas
METEOROLOGÍA

Inumet elevó a naranja y extendió hasta las 16 horas la advertencia por vientos muy fuertes y persistentes
EN EL PRADO

El viento arrancó un árbol de raíz y una cámara de seguridad registró la caída sobre dos vehículos
PROCEDIMIENTO

Aduanas incautó un vehículo y mercadería de contrabando por más de $3.200.000 en la Interbalnearia y la ruta 34

Te puede interesar

Buscan a seis delincuentes que entraron a robar en farmacia; transbordaron vehículo y se dieron a la fuga
AROCENA Y RIVERA- CARRASCO

Buscan a seis delincuentes que entraron a robar en farmacia; transbordaron vehículo y se dieron a la fuga
Incendio en sauna de edificio de Punta del Este terminó con un niño intoxicado y más de 25 evacuados
MADRUGADA DE DOMINGO

Incendio en sauna de edificio de Punta del Este terminó con un niño intoxicado y más de 25 evacuados
Un auto fue embestido por un tren en Rivera: Unión Ferroviaria lamenta no tener respuestas de intendentes de Rivera y Tacuarembó
SINIESTRO FERROVIARIO

Un auto fue embestido por un tren en Rivera: Unión Ferroviaria lamenta no tener respuestas de intendentes de Rivera y Tacuarembó

Dejá tu comentario