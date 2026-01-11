Delincuentes ingresaron a robar a una farmacia y causaron daños en una cerca y en una puerta de vidrio. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Arocena y Rivera, en el barrio Carrasco, de Montevideo.
Buscan a seis delincuentes que entraron a robar en farmacia; transbordaron vehículo y se dieron a la fuga
Información a la que accedió Subrayado indica que los individuos rompieron una cerca y una puerta de vidrio del local. El hecho ocurrió en Arocena y Rivera, en el barrio Carrasco.
La Policía tomó conocimiento en horas de la madrugada y al llegar al lugar constató la rotura de una cerca perimetral y una caja de perfume de color rosado en el piso. También observaron daños en una puerta de vidrio del local.
Las cámaras del Ministerio del interior muestran el arribo de una camioneta marca Chevrolet color negro con seis hombres. Minutos más tardes se retiraron del lugar por la calle Rivera abandonando la camioneta en la calle Millington Dreak esquina Eduardo Couture.
Los individuos transbordaron a un auto Nissan Sentra de color gris.
En el lugar trabajó un equipo de Policía Científica y personal de Investigaciones de Zona Operacional II, de la Jefatura de Policía de Montevideo.
Los delincuentes vienen siendo buscados.
