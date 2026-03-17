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homicidio en marzo

Buscan a joven de 19 años requerido por un homicidio en La Paz: la Policía pidió colaboración

El Ministerio del Interior solicita la colaboración de la población para ubicar a Luciano Ezequiel Machado Romero, de 19 años.

Luciano Ezequiel Machado Romero, buscado por homicidio.

Luciano Ezequiel Machado Romero, buscado por homicidio.

La Policía emitió un pedido de captura para Luciano Ezequiel Machado Romero, de 19 años, por su vinculación con un homicidio ocurrido el 9 de marzo en La Paz, departamento de Canelones.

El homicidio se dio tras un ataque a tiros contra una casa en la que había un hombre de 31 años y una mujer de 33. Ambos resultaron gravemente heridos y uno de ellos murió, aunque la Policía local no precisó detalles.

Las autoridades piden a la población que aporte cualquier información que permita dar con su paradero. Para ello, están disponibles las líneas 9-1-1 (gratuita, las 24 horas) y 0800 5000 para denuncias anónimas. También se puede concurrir a la seccional policial más cercana o ingresar a minterior.gub.uy.

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