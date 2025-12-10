RECIBÍ EL NEWSLETTER
SHANGRILÁ

Buscan en Canelones a una mujer de 84 años ausente de su casa hace cuatro días

La mujer vive con su nieta y la pareja de ella. Llamaron a la Policía porque hace cuatro días que está desaparecida.

Canelones-Shangrilá-mujer-ausente-foto-lalo

La Policía de Canelones busca por estas horas a una mujer de 84 años ausente desde hace cuatro días de su casa en Shangrilá.

La denuncia la hizo su nieta de 30 años, que vive con ella en la misma casa. Allí también vive la pareja de la joven, un hombre de 25 años.

Ambos fueron interrogados por la Policía, que intenta a su vez ubicar a un hombre que vivía en los fondos de la misma casa.

Según información que obtuvo en el lugar el corresponsal de Subrayado Eduardo Casrto, personal de Policía Científica hizo un relevamiento de la vivienda y halló una mancha de sangre en la cama de la mujer ausente.

El caso lo investiga el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, personal de Zona Operacional 3 y la Seccional 18.

