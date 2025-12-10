La Policía de Canelones busca por estas horas a una mujer de 84 años ausente desde hace cuatro días de su casa en Shangrilá.
Buscan en Canelones a una mujer de 84 años ausente de su casa hace cuatro días
La mujer vive con su nieta y la pareja de ella. Llamaron a la Policía porque hace cuatro días que está desaparecida.
La denuncia la hizo su nieta de 30 años, que vive con ella en la misma casa. Allí también vive la pareja de la joven, un hombre de 25 años.
Ambos fueron interrogados por la Policía, que intenta a su vez ubicar a un hombre que vivía en los fondos de la misma casa.
Seguí leyendo
Firman acuerdo para brindar botines de cuero a unos 7.000 niños que juegan a baby fútbol en Canelones
Según información que obtuvo en el lugar el corresponsal de Subrayado Eduardo Casrto, personal de Policía Científica hizo un relevamiento de la vivienda y halló una mancha de sangre en la cama de la mujer ausente.
El caso lo investiga el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Policía de Canelones, personal de Zona Operacional 3 y la Seccional 18.
Lo más visto
EN PARAGUAY
"Ando por toda Sudamérica": narco Sebastián Marset habló en Paraguay y pidió domiciliaria para su expareja
PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Viernes y sábado de intenso calor, el domingo llegan las lluvias y las tormentas, anunció Nubel Cisneros
HASTA LA HORA 00:30
Rige advertencia amarilla por lluvias puntualmente abundantes para 7 departamentos
Sociedad
Vientos fuertes y persistentes: advertencia amarilla para varios departamentos desde las 23:00 horas
ESPAÑA
Dejá tu comentario