Buquebus: López Mena optimista que en "10-15 días" volverán las frecuencias regulares

Tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, López Mena indicó que las certificaciones fueron aprobadas por el infectólogo Jorge Facal y prevé el hisopado previo de turistas en Argentina y en Uruguay.

El procedimiento “da garantías 100% de que no vamos a traer ninguna persona infectada ni vamos a llevar”, dijo el empresario argentino a la prensa.

López Mena se mostró optimista sobre el restablecimiento de la conectividad marítima regular entre Uruguay y Argentina. “Pensamos que no va a pasar 10-15 días, vamos a estar ya con frecuencias regulares; quizás no muchas porque no sabemos el mercado que va a estar dispuesto a viajar”, afirmó.

El propietario de Buquebus sostuvo que habló con Lacalle Pou sobre la reapertura de las fronteras. “Según me dijo el señor presidente está muy cerca”, afirmó.

Sin embargo, altas fuentes del Poder Ejecutivo dijeron a Subrayado que, si bien López Mena presentó los protocolos y las certificaciones, aun no hay fecha para la reanudación de los viajes.

López Mena habló del traslado de la terminal de pasajeros del Puerto de Montevideo a la zona del faro de Punta Carretas. Se mostró interesado por la iniciativa que le transmitió el ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, la que, según dijo, es más económica que la opción del Dique Mauá y espera que la nueva terminal esté inaugurada en dos años.