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ARGENTINA

Buenos Aires: grupo de jóvenes atacó a mujeres trans en el barrio Palermo; Fiscalía investiga el caso

Tras el incidente, la presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, alertó por el aumento de los delitos de odio, motivados por la identidad de género.

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Un grupo de jóvenes atacó de forma violenta con piedras y palos a mujeres trans en el barrio Palermo en Buenos Aires.

El episodio quedó registrado en videos que los propios agresores difundieron en redes sociales con mensajes transfóbicos y derivó en la apertura de una investigación judicial.

Vecinos y automovilistas que circulaban por la zona vieron la situación y alertaron a la policía.

En la foto de la izquierda, la puerta del baño donde se escondió Migales y hacia la que dispararon los sicarios. A la derecha, el arma utilizada por uno de los delincuentes y que fue dejada en la vía pública. 
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Los efectivos llegaron rápidamente y controlaron la situación, pero tanto las mujeres trans como los jóvenes ya habían escapado corriendo o en bicicleta.

La investigación está a cargo de la fiscal especializada en discriminación Andrea Scagna.

Tras el incidente, la presidenta de la Federación Argentina LGBT, María Rachid, alertó por el aumento de los delitos de odio, motivados por la identidad de género, y calificó el hecho como “impresionante”. Rachid detalló que los atacantes llevaban palos, botellas y otros objetos con los que golpearon e intimidaron a las víctimas, estimando que el ataque fue previamente organizado.

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT, durante el último año se registraron en Argentina 227 crímenes relacionados con la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de las víctimas, lo que supone un aumento de casi el 60% de los casos respecto del año previo. La mayoría de los crímenes tuvo como víctimas a mujeres trans, que concentraron el 62% de los casos.

En redes sociales, varias artistas como Lali Espósito, Maria Becerra y Emilia Mernes reaccionaron con indignación ante el ataque, manifestando total repudio ante la gravedad del hecho.

El incidente también genera preocupación debido a la proximidad de la edición 35 de la marcha del orgullo en Buenos Aires, que se realizará este sábado 7 de noviembre. El lema de este año expresa: "Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia".

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