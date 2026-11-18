Bruno Reyes, el guardavidas de Punta de Este de 32 años, se convirtió en el octavo participante eliminado de Gran Hermano Uruguay. Se fue de la casa más famosa del país con el 59,29% de los votos negativos del público.

Tras ser eliminado, Bruno habló con Subrayado y aseguró que su objetivo al entrar a la casa se cumplió. "Quería una experiencia increíble con fue esta, quería crecer en redes, quería crecer en exposición", afirmó. Ahora, busca nuevas oportunidades en lo laboral y es optimista de poder encontrarlas.

Bruno dijo que su fortaleza fue la oratoria en los vivos y la capacidad de transmitir lo que estaba pasando. Aseguró que tiene mucha paciencia, pero por una reacción echa por tierra todo lo construido en un segundo.

Definió su juego como muy pensado. "Le busqué la vuelta a todo; a veces me salió y la mayoría de las veces, no tanto", afirmó. "Lo que hacés ahí adentro es la esencia de cada uno. Hay cosas que me arrepiento de haber hecho, pero que no las cambiaría porque sino no hubiera sido yo y no hubiera sido mi juego", agregó.

Se mostró sorprendido por la reacción tras su salida y al ser consultado si continuará como guardavidas, dijo: "la playa es lo mío, pero quiero abrir otros caminos".