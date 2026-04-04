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política

Brenta defendió gestión del Inisa y llamó a debatir situación de mayores de edad que cumplen penas allí

Brenta dijo a Subrayado que hubo dificultades en el Inisa pero que "tenemos confianza en la conducción. Creemos que efectivamente hay que ordenar la situación que allí está planteada, con medidas concretas".

brenta inisaa

Frente a cuestionamientos de la oposición el senador frenteamplista Eduardo Brenta defendió la gestión del Inisa y llamó a debatir la situación de los mayores de edad que cumplen penas en el organismo.

Eduardo Brenta, senador del Frente amplio dijo a Subrayado que "hemos tenido dificultades claramente en el Inisa, nosotros tenemos confianza en la conducción. Creemos que efectivamente hay que ordenar la situación que allí está planteada, con medidas concretas".

Hay un planteo sobre el cual hay que debatir que es la situación de los mayores que vuelven a Inisa o permanecen en Inisa cumpliendo su pena, que fue cometida como menor. Este es un tema que está en debate en el Parlamento, y hay un proyecto de ley, me parece que es un tema importante porque cambiaría mucho la situación, más allá que el Frente Amplio no ha tomado posición aún sobre esto. Luego me parece que hay una cuestión de gestión, que se ha puesto a una persona con larga experiencia en esto, sobre la cual tenemos la máxima confianza".

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