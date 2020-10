BPS revisará pago de certificaciones médicas y hará uso de su potestad de recupero

Si se hizo una certificación de salud que está mal hay que dar cuenta al prestador porque hay una responsabilidad institucional, dijo el jerarca.

En la última auditoría -correspondiente a los años 2018 y 2019- se concluyó que uno de cada dos inscriptos en el BPS gestionaron certificados médicos. Se trata de unos 562.218 afiliados activos.

También habrá revisión de pagos en demasía en materia de subsidio por desempleo. BPS detectó que se hicieron pagos por jornadas que no correspondían o por fuera de los promedios establecidos.

Según Odizzio, se perdieron "varios millones de dólares" por cálculos mal realizados.

Sobre las jubilaciones, el funcionario dijo que hubo casos en los que se interpretaron "mandatos legales" de "manera curiosa".

"Si el BPS lo calculó de una manera, no se va a cambiar. Fue el criterio utilizado en algún momento. No se va a revisar esos beneficios más allá de que no estuvieran ajustados a derecho".