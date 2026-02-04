Certificaciones médicas aumentaron 8% en 2025 dolor de espalda y ansiedad las causas más frecuentes

El Banco de Previsión Social ( BPS ) presentó los últimos datos sobre certificaciones médicas que solicitaron los uruguayos durante 2025.

Hubo 1.833.719 certificaciones, lo que representa un aumento de estas solicitudes en un 8% en comparación con 2024.

Los meses con más certificaciones fueron junio, julio y agosto, durante el invierno, con 189.402, 176.353 y 171.793 respectivamente. Febrero es el que tuvo menos, 118.319.

Respecto al mes de diciembre de 2025, hubo 143.851 certificaciones, 106.628 personas certificadas, 53.761 subsidios por enfermedad ($1.247 millones que pagó el banco). El BPS diferencia entre la cantidad de certificaciones otorgadas por médicos y la cantidad de personas certificadas, que pueden tener más de una, y también están los subsidios por enfermedad, que es el monto que abona el banco por el total de casos que corresponde.

El BPS también detalla las patologías por las que se solicita certificación. En diciembre, la mayoría fue por dolores de espalda (18.666), ansiedad (12.518), diarrea y gastroenteritis (12.247), episodios depresivos (7.355) y infecciones respiratorias (3.576).

Respecto a las franjas etarias, los que más se certificaron, con datos de diciembre, fueron los de 25 a 34 (27%), seguidos por los de 35 a 44 (24,3%), 45 a 54 (20,5%), 18 a 24 (13,4%), 55 a 64 (12,8%) y los que tienen más de 65 años (2%).