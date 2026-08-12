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PODRÁN PRESENTAR CASOS EXCEPCIONALES

Bordaberry presentó proyecto para prohibir viajes al exterior de legisladores con fondos del Parlamento

"El que quiera viajar que se lo pague", afirmó el senador colorado. La prohibición incluye a invitaciones de organismos de los cuales Uruguay es parte. En casos excepcionales, por dos tercios de votos se podrá autorizar el viaje.

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El senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, presentó un proyecto de ley que prohíbe a los legisladores los viajes al exterior pagados con fondos del Parlamento.

Bordaberry indicó que el Frente Amplio planteó una iniciativa para regular los viáticos, pero su propuesta va más allá y prohíbe los viajes de los parlamentarios. "Entonces, si no viajan, no hay viáticos y se terminó el tema", afirmó.

La prohibición planteada por el colorado incluye a las invitaciones de organismos de los cuales Uruguay es parte. "El Uruguay es parte, manda dinero y ese organismo con el dinero que Uruguay manda, los invita", aseguró.

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"Creo que los legisladores no tenemos que viajar, directamente. Entonces, terminamos además con la discusión de los viáticos, porque si no viajás, no recibís viáticos. Entonces, se acabó el tema", reiteró. "Ahí, vamos a ver quién realmente quiere cuidar el dinero de los uruguayos", agregó.

Bordaberry sostuvo que los viajes de los legisladores no son productivos, ya que existe el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, y los embajadores de Uruguay en el exterior.

En casos excepcionales, se presentará la solicitud y por dos tercios de votos se autorizará el viaje, indicó. El año pasado, los senadores realizaron 73 viajes al exterior. "El que quiera viajar que se lo pague", puntualizó.

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