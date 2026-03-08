Bordaberry sobre convocatoria a Negro: "La tarea legisladora es exigirle al Ejecutivo que trabaje mejor"

El senador Pedro Bordaberry estuvo este sábado en el departamento de San José , en el marco de la gira nacional que encabeza junto a dirigentes y militantes de Vamos Uruguay.

"Hay dos cosas que se repiten en todos lados: la inseguridad es una y el otro el tema del empleo. Te diría que en el interior, el problema del empleo y el atraso cambiario, la producción, incluso más que la inseguridad. No porque la inseguridad haya perdido importancia, sino porque ha crecido mucho la preocupación por eso", dijo el senador.

Durante el encuentro, el legislador se pronunció sobre el reciente pedido de interpelación a Carlos Negro y profundizó en las propuestas de su sector para el combate al narcotráfico en el país.

"Nos parece que hay que dar más respuestas y sobre todo, hace un año y medio que está anunciando que va a presentar un plan y no lo presenta. Nos parece que hay mucho para hacer. La tarea legisladora es exigirle al Ejecutivo que trabaje, trabaje mejor", sostuvo.

Respecto al narcotráfico, consideró que "es multicausal" y que requiere "multirespuesta". Entre las propuestas están nuevas cárceles y señaló que espera que el presidente Orsi "lo concrete".

También señaló que hay que tener "la infraestructura suficiente para combatir el ingreso de la droga", entre lo que mencionó la necesidad de más aviones y las patrulleras oceánicas.

"El narcotráfico es un negocio por plata, entonces tenés que pegarle a todos: al gran traficante, al mediano y al chico. No podés elegir, porque sino te explota siempre una actividad más baja", agregó.